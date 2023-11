La definizione e la soluzione di: Sono scuole dell obbligo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ELEMENTARI

Significato/Curiosita : Sono scuole dell obbligo

obbligo di frequenza, non compatibile col lavoro minorile, e come obbligo di conseguire un titolo di studio. gli oneri della scuola dell'obbligo sono... di frequenza, non compatibile col lavoro minorile, e comedi conseguire un titolo di studio. gli oneri della... La scuola primaria, comunemente chiamata scuola elementare, rappresenta, nell'ordinamento scolastico italiano, il primo livello del primo ciclo di studio dell'istruzione obbligatoria. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

