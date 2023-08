Premiano l oratore apprezzato dal pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Premiano l oratore apprezzato dal pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BATTIMANI

Significato/Curiosita : Premiano l oratore apprezzato dal pubblico

Da italia oggi in collaborazione con l'università di roma la sapienza premiano lecco collocando il capoluogo lariano al 15º posto nonostante abbia perso... (tracce 3, 8 e 9), cori (tracce 3, 6 e 7), battimani (tracce 3 e 6) kid harpoon – cori (tracce 3 e 5), battimani (traccia 3), chitarra e basso (traccia 5)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

