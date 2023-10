La prende l oratore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prende l oratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAROLA

Significato/Curiosita : La prende l oratore

Malavitoso che sfrutta la sua banda, la camorra) e le buone abitudini (la nonna con cui vive e di cui si prende cura, l'oratorio). il male tuttavia diventa... Progetto di riferimento. «la parola è potere: parla per persuadere, per convertire, o per costringere.» (ralph waldo emerson) la parola (dal greco paaß parabolè... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : La prende l oratore : prende; oratore; Facevano riprende re i sensi; Comprende Scozia Inghilterra e Galles; Comprende tessuti cardati; La struttura che comprende lo scheletro e i suoi muscoli; Hanno i cambiamenti climatici con una precisione sorprende nte; Così sta il malato che inizia a riprende rsi; prende re possesso nuovamente; L oratore ateniese propugnatore della guerra contro i Persiani; Lavoratore tessile; Il divoratore delle favole; Celebre esploratore norvegese; Un esploratore celeste; oratore e lettore in pubblico; Premiano l oratore apprezzato dal pubblico;

Cerca altre Definizioni