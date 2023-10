La cura l oratore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cura l oratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIZIONE

Significato/Curiosita : La cura l oratore

Giovanni battista, ugolino finelli, la costruzione dell'oratorio presso il sito in cui si trovava un ospedale per la cura degli infermi e l'accoglienza dei... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la dizione è il modo in cui vengono articolati i suoni che compongono il linguaggio...