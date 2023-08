Ospita un vasto Parco nazionale in Campania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita un vasto Parco nazionale in Campania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CILENTO

Significato/Curiosità : Ospita un vasto Parco nazionale in Campania

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si estende maestosamente nella regione Campania, Italia. Questo ampio e prezioso territorio abbraccia paesaggi incontaminati, coste pittoresche, valli rigogliose e montagne imponenti. Con una ricca biodiversità, il parco ospita specie rare di flora e fauna, proteggendo l'ecosistema unico della zona. I suoi pittoreschi villaggi e siti archeologici, tra cui le antiche città di Paestum e Velia, narrano la storia millenaria di questa terra. Offrendo opportunità per escursioni, avventure all'aperto e immersione nella cultura locale, il Parco Nazionale del Cilento è una gemma naturalistica e culturale da preservare e apprezzare.

Altre risposte alla domanda : Ospita un vasto Parco nazionale in Campania : ospita; vasto; parco; nazionale; campania; La stazione spaziale ospita nte astronauti di tutte le Nazioni; Luogo che può dare ospita lità a persone per nulla raccomandabili; Città trentina che ospita il museo MART; I cittadini che ospita no il Gran Premio dell Emilia-Romagna; ospita blog e social network; Forma un vasto delta; vasto deserto africano; Il vasto lago di Toronto; Il più vasto Stato federato della Germania; vasto lago del Nordamerica; Vi si trova il parco archeologico di Scolacium; La casa nel parco ; Dondola nel parco giochi; Mammifero simbolo del parco del Gran Paradiso; La città con il parco del Valentino; La sua festa nazionale è il 14 luglio; Prodotto nazionale Lordo; Roberto l allenatore della nostra nazionale di calcio; Roberto CT della nazionale di calcio nel 2006-08; Organizzazione terroristica internazionale ; Fiume della campania ; La città della campania in cui nacque Pulcinella; Antica popolazione italica stanziata in campania ; Piatto piccante di cozze tipico della campania ; Una città della campania ;

Cerca altre Definizioni