Gabriele centrocampista della Nazionale campione del mondo 1982

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gabriele centrocampista della Nazionale campione del mondo 1982' è 'Oriali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORIALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gabriele centrocampista della Nazionale campione del mondo 1982" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gabriele centrocampista della Nazionale campione del mondo 1982". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Oriali? Gabriele, noto per le sue qualità tecniche e la visione di gioco, ha avuto un ruolo fondamentale nel successo della nazionale italiana nel 1982. La sua capacità di distribuire il pallone e mantenere il possesso ha contribuito in modo decisivo alla conquista del titolo mondiale. Ricordato come uno dei migliori in quella posizione, ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano. La sua presenza sul campo è stata determinante per le vittorie della squadra azzurra in quegli anni.

La soluzione associata alla definizione "Gabriele centrocampista della Nazionale campione del mondo 1982" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gabriele centrocampista della Nazionale campione del mondo 1982" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Oriali:

O Otranto R Roma I Imola A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gabriele centrocampista della Nazionale campione del mondo 1982" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

