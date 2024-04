La definizione e la soluzione di 11 lettere: Cittadini della Campania. lettere : CASERTANI - BENEVENTANI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Benevento (AFI: [bene'vnto], ; Beneviento [bn'vjent] in beneventano) è un comune italiano di 56 043 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Campania. Chiamata inizialmente Malies dalle native popolazioni irpino-sannitiche per poi essere rinominata dagli antichi Romani prima Maleventum e infine Beneventum, la città vanta un cospicuo patrimonio storico-artistico e archeologico, frutto delle varie dominazioni e affiliazioni susseguitesi nel corso della sua storia. Dal giugno del 2011, la chiesa di Santa Sofia, edificata nel 760 dal duca longobardo Arechi II, è entrata a far parte del patrimonio dell'umanità UNESCO all'interno del ...

beneventano m sing

(geografia) di Benevento

Sostantivo

beneventano

chi abita a Benevento (linguistica) dialetto di Benevento

Sillabazione

be | ne | ven | tà | no

Pronuncia

IPA: /beneven'tano/

Etimologia / Derivazione

deriva da Benevento

