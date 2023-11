La definizione e la soluzione di: Vi sbarcò Carlo Pisacane in Campania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SAPRI

Significato/Curiosita : Vi sbarco carlo pisacane in campania

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo attore, vedi carlo pisacane (attore). carlo pisacane, duca di san giovanni (napoli, 22 agosto 1818 – sanza,... Sapri è un comune italiano di 6 349 abitanti della provincia di Salerno in Campania, situato nel golfo di Policastro.

