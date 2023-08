Isoardi conduttrice televisiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isoardi conduttrice televisiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ELISA

Significato/Curiosita : Isoardi conduttrice televisiva

Elisa isoardi (cuneo, 27 dicembre 1982) è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana. originaria di monterosso grana, svolge i primi studi superiori... Di donatello per la migliore canzone originale 2023 elisa toffoli, nota semplicemente come elisa (trieste, 19 dicembre 1977), è una cantautrice, musicista...