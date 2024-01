La definizione e la soluzione di: La Licia conduttrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Licia Colò (Bussolengo, 7 luglio 1962) è una conduttrice televisiva, autrice televisiva, scrittrice e blogger italiana, nota al grande pubblico come presentatrice di programmi di viaggi tra cui Alle falde del Kilimangiaro e per la sua attività di divulgazione scientifica. È autrice di vari libri che raccontano di animali e delle sue esperienze in giro per il mondo.

Italiano

Prefisso

colo-

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

cò | lo-

Pronuncia

IPA: /'klo/

Etimologia / Derivazione

deriva da cole-, con mutazione della vocale finale

Parole derivate