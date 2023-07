La Isoardi della tivù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Isoardi della tivù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ELISA

Significato/Curiosità : La Isoardi della tivù

Elisa Isoardi è una celebrità televisiva italiana con una notevole presenza nel mondo dell'intrattenimento. È diventata famosa grazie al suo lavoro come conduttrice televisiva e giornalista. Elisa ha affascinato il pubblico con il suo carisma, la sua presenza sullo schermo e la sua capacità di coinvolgere gli spettatori con la sua personalità affabile. È stata protagonista di diversi programmi televisivi, tra cui il cooking show "La prova del cuoco". Elisa Isoardi è ammirata per la sua professionalità e la sua versatilità nel mondo dello spettacolo, oltre che per la sua bellezza e il suo stile unico che la rendono una figura riconoscibile nel panorama televisivo italiano.

