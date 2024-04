La Soluzione ♚ La Toffoli cantautrice La definizione e la soluzione di 5 lettere: La Toffoli cantautrice. ELISA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La toffoli cantautrice: Titolo. elisa toffoli (1977) cantautrice e polistrumentista italiana louis toffoli (1907-1999) – pittore italo-francese luís carlos tóffoli (1964-2016)... Elisa Toffoli, nota semplicemente come Elisa (Trieste, 19 dicembre 1977), è una cantautrice, musicista e produttrice discografica italiana. È nota per essere tra i pochi artisti della scena musicale italiana a scrivere ed interpretare la maggior parte dei propri brani in lingua inglese; ha cantato anche in spagnolo (nei brani Háblame e Sentir sin embargo), francese (Pour que l'amour me quitte), sloveno (Lintver main theme), curdo (il brano ... Altre Definizioni con elisa; toffoli; cantautrice; Brano per pianoforte di Beethoven; La lsoardi della Tv; Toffoli cantante; La cantautrice di Ten Feet High; La cantautrice di Little Earthquakes;

ELISA

