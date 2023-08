Cavalli adatti ai bambini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavalli adatti ai bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PONY

Significato/Curiosita : Cavalli adatti ai bambini

Avvicinare i bambini all' equitazione e per il tiro leggero. lo shetland ha caratteristiche mesomorfe: il tronco è robusto tipico dei cavalli da lavoro,... Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. con il termine pony si intende un cavallo di taglia ridotta, in genere con altezza non superiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

