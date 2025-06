Cavallo nano nei cruciverba: la soluzione è Pony

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cavallo nano' è 'Pony'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PONY

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Pony? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Pony.

Perché la soluzione è Pony? Cavallo nano è un'espressione che indica un pony, ovvero un cavallo di dimensioni ridotte rispetto a un equino normale. Questo termine viene usato per descrivere un animale compatto e robusto, spesso dolce e adatto ai bambini. In definitiva, il cavallo nano è semplicemente un pony, un cavallo piccolo ma forte, perfetto per chi cerca compagnia senza grandi dimensioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un cavallo nanoFavoloso animale simile a un cavalloI più ruvidi peli di cavalloCascate a cavallo tra USA e CanadaNella chioma del cavallo

Scopri definizioni su "TEREBINTO" TEREBINTO

