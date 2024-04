La definizione e la soluzione di 4 lettere: La balia che si prende cura dei bambini. TATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Latino

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La tata (The Nanny) è una serie televisiva statunitense che venne trasmessa in prima visione nel paese d'origine dalla rete televisiva CBS dal 1993 al 1999. La sitcom, composta da sei stagioni per un totale di 146 episodi, è diventata un cult televisivo e ha ricevuto 11 candidature ai Primetime Emmy Award, vincendone uno nel 1995 per i migliori costumi.





(familiare, affettivo, informale) papà, babbo

Pronuncia

(pronuncia classica ) IPA: /tt/

Etimologia / Derivazione

Correlato all'Inglese dad.

Parole derivate

Italiano:tata

Rumeno: tatal

Sostantivo

tata

bambinaia sorella maggiore

Croato

Sostantivo

tata

papà