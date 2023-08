Il fenomeno per cui una reazione fisica avviene in ritardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fenomeno per cui una reazione fisica avviene in ritardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ISTERESI

Significato/Curiosita : Il fenomeno per cui una reazione fisica avviene in ritardo

Disambiguazione – se stai cercando l'opera di aristotele, vedi fisica (aristotele). la fisica (termine che deriva dal latino physica, "natura" a sua volta... (grafico a destra). in un sistema privo di isteresi la curva costituisce una linea singola. in presenza di isteresi si ottiene invece uno sdoppiamento della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

