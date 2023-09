Fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISTERESI

Significato/Curiosita : Fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati

L'isteresi è un fenomeno per cui il valore assunto da una grandezza dipendente da altre è determinato, oltre che dai valori istantanei di queste ultime... (grafico a destra). in un sistema privo di isteresi la curva costituisce una linea singola. in presenza di isteresi si ottiene invece uno sdoppiamento della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati : fenomeno; fisico; grandezza; dipende; valori; presenti; passati; fenomeno di origine nervosa; Come il fenomeno che non può tornare indietro; fenomeno di culto di personalità dello spettacolo; Stadi iniziali di un fenomeno ; Oscurato come per un fenomeno astronomico; Ultimo fenomeno solare della giornata; La nona traccia di fenomeno di Fabri Fibra; Il fisico della famosa pentola; Il Bohr fisico danese premio Nobel nel 1922; Si dice di lavoro che comporta un notevole impegno psicofisico ; Il Newton illustre fisico ; Il fisico italiano Nobel 1959; fisico danese che diede nome a un effetto; Vigore fisico o morale; Quelli di onnipotenza sono manie di grandezza ; Testimonianze di passata grandezza ; grandezza straordinaria; Misurano la grandezza del televisore; Una grandezza utilizzata per misurare le reazioni chimiche; grandezza ; Secondo grandezza ; Uniformi portate un tempo dai dipende nti delle grandi case signorili; La riceve il dipende nte; Il complesso dei dipende nti; dipende nza di chi fuma sigari e sigarette; L armistizio che cessò la 1 guerra d indipende nza; Indipende nza amministrativa; Un dipende nte dell Inps; Progressione per valori crescenti o decrescenti; Era con Dio e patria nei valori del fascismo; Esperti di francobolli e valori postali; Lo è la Borsa quando i valori scendono; Se è calorico riguarda i valori nutrizionali; Il veicolo portavalori ; valori zza e diffonde le bellezze del nostro Paese; La flora e la fauna naturalmente presenti in un area; Sostanze presenti nel sistema nervoso centrale; Regali presenti ; presenti nella realtà; I suoi pezzi non sono sempre presenti in officina; Complesso di microrganismi presenti nell atmosfera; Sostanze schiumeggianti presenti in molte piante; Andati in tempi molto passati ; Cosi possono terminare i participi passati ; Filtrati passati ; Si sente per i tempi passati ; passati in classifica dalla Serie A alla Serie B; Suffisso da participi passati ; Sentono il peso degli anni passati ;

