La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il fenomeno astronomico che oscura il nostro satellite' è 'Eclissi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ECLISSI

Perché la soluzione è Eclissi? Quando la Luna si trova tra il Sole e la Terra, una parte o tutta del nostro satellite può risultare nascosta, creando un'ombra che impedisce di vederla chiaramente. Questo evento insolito si verifica in momenti specifici e può essere totale o parziale, a seconda della posizione relativa dei tre corpi celesti. La sua osservazione suscita meraviglia e interesse tra gli appassionati di astronomia, poiché rivela i movimenti e le interazioni nello spazio.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il fenomeno astronomico che oscura il nostro satellite" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fenomeno astronomico che oscura il nostro satellite". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

La definizione "Il fenomeno astronomico che oscura il nostro satellite" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fenomeno astronomico che oscura il nostro satellite" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Eclissi:

E Empoli C Como L Livorno I Imola S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fenomeno astronomico che oscura il nostro satellite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

