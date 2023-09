Fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati - Cruciverba

Parole Crociate: Scopri il Fenomeno Fisico dell'Isteresi. Se stai cercando la risposta alla definizione "Fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati" per le tue parole crociate preferite, come la Settimana Enigmistica, CodyCross, Word Lanes e altri giochi enigmistici simili, sei nel posto giusto! In questo articolo, ti sveleremo la soluzione completa e precisa per questa definizione di otto lettere: ISTERESI.

L'ISTERESI è un termine utilizzato in fisica per descrivere un fenomeno in cui il comportamento di un sistema dipende non solo dai valori attuali delle variabili ma anche dai loro valori passati. Questo concetto è spesso osservato in diversi contesti fisici, tra cui magnetismo, meccanica dei materiali e circuiti elettrici.

Ad esempio, nell'ambito del magnetismo, l'isteresi si verifica quando la magnetizzazione di un materiale dipende non solo dal campo magnetico applicato in quel momento ma anche dalla sua storia magnetica. In altre parole, il materiale può conservare una memoria delle influenze magnetiche passate.

Nel campo dei materiali, l'isteresi può verificarsi in situazioni in cui le deformazioni di un materiale elastico dipendono dalla storia delle sollecitazioni meccaniche applicate ad esso. Questo è noto come isteresi elastica.

Anche nei circuiti elettrici, l'isteresi può manifestarsi quando le correnti e le tensioni dipendono dai valori precedenti delle stesse grandezze, specialmente in dispositivi come i relè magnetici.

L'ISTERESI è quindi un concetto fondamentale che trova applicazioni in diversi campi della fisica e dell'ingegneria. La sua comprensione è cruciale per analizzare e progettare sistemi in cui le grandezze fisiche possono avere comportamenti complessi legati alla loro storia.

Ora che hai la soluzione per questa definizione delle parole crociate, puoi completare con successo il tuo puzzle e continuare a goderti l'emozione dei giochi enigmistici. L'isteresi è uno degli aspetti affascinanti della fisica che dimostra quanto il mondo naturale sia intricato e interessante.

Speriamo che questa risposta ti sia stata utile nella tua ricerca delle soluzioni per le parole crociate e che tu possa condividerla con gli amici e la famiglia appassionati di scienza e fisica. Buon divertimento con i tuoi giochi enigmistici!

Significato/Curiosita : Fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati

L'isteresi è un fenomeno per cui il valore assunto da una grandezza dipendente da altre è determinato, oltre che dai valori istantanei di queste ultime... (grafico a destra). in un sistema privo di isteresi la curva costituisce una linea singola. in presenza di isteresi si ottiene invece uno sdoppiamento della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

