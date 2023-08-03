Lo stormire delle foglie nei cruciverba: la soluzione è Fruscio
FRUSCIO
Curiosità e Significato di Fruscio
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così è detto lo strato che riveste petali e foglieLo stile con le foglie d acantoLo sono le foglie del castagno e del corbezzoloLo sono gli alberi senza foglieLo sono le foglie del salice
Come si scrive la soluzione Fruscio
Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo stormire delle foglie", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 7 lettere della soluzione Fruscio:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
T C E A C N O S I R
