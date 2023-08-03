Lo stormire delle foglie nei cruciverba: la soluzione è Fruscio

Sara Verdi | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo stormire delle foglie' è 'Fruscio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRUSCIO

Curiosità e Significato di Fruscio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Fruscio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così è detto lo strato che riveste petali e foglieLo stile con le foglie d acantoLo sono le foglie del castagno e del corbezzoloLo sono gli alberi senza foglieLo sono le foglie del salice

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Lo stormire delle foglie - Fruscio

Come si scrive la soluzione Fruscio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo stormire delle foglie", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 7 lettere della soluzione Fruscio:
F Firenze
R Roma
U Udine
S Savona
C Como
I Imola
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T C E A C N O S I R

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.