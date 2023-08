Ripara la mano dal freddo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripara la mano dal freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TASCA

Significato/Curiosita : Ripara la mano dal freddo

Il riparo solinas, attualmente noto come grotta di fumane, è localizzato sopra la località ca' gottolo lungo la vecchia strada che va da fumane alla frazione... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tasca (disambigua). la tasca è una sacca di dimensioni variabili ricavata o cucita su alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ripara la mano dal freddo : ripara; mano; freddo; ripara ti; Dev essere ben ripara to; È ripara ta dai venti; ripara no i bagnanti dal solleone; Una ripara zione eseguita con ago e filo; Perì per mano di Davide; Formano la ghiaia; Discesa della temperatura del corpo umano per esaurimento; La mano vra l operatore; Formano l equipaggio; Contratto dal freddo ; Un gustoso piatto freddo ; Si beve caldo o freddo ; freddo disciplinare; Li fa venire alle mani il freddo ;

Cerca altre Definizioni