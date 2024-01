La definizione e la soluzione di: Cade solo se fa freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La neve, in meteorologia, è un tipo di precipitazione atmosferica nella forma di acqua ghiacciata cristallina, formata da una moltitudine di minuscoli cristalli di ghiaccio, tutti aventi di base una simmetria esagonale e spesso anche una geometria frattale, ma ognuno di tipo diverso e spesso aggregati tra loro in maniera casuale a formare fiocchi di neve. Dal momento che è composta da piccole parti grezze è un materiale granulare. Ha una struttura aperta ed è quindi soffice, a meno che non sia sottoposta a una pressione esterna. La disciplina che studia le caratteristiche fisico-chimiche della neve in relazione all'ambiente è la nivologia.

Italiano

Sostantivo

neve ( approfondimento) f sing (pl.: nevi)

(meteorologia) precipitazione atmosferica costituita da piccole particelle di ghiaccio originate dal forte raffreddamento del vapore acqueo delle nubi, che scendono lentamente al suolo aggregate in fiocchi bianchi d'inverno le montagne sono ricoperte di neve gomme da neve: pneumatici invernali, adatti per la neve soprattutto nelle autostrade

Sillabazione

né | ve

Pronuncia

IPA: /'neve/

Etimologia / Derivazione

dal latino nix

Citazione

Sinonimi

coltre bianca

Parole derivate

bucaneve, innevare, innevate, innevamento, nevato, nevare, nevata, nevaio, nevischio, neviera, niveo, sgombraneve, spazzaneve

Varianti

(antico) nievi

Proverbi e modi di dire