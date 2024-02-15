Un sacchetto di fodera

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un sacchetto di fodera' è 'Tasca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASCA

Perché la soluzione è Tasca? Una tasca è un elemento pratico presente in molti indumenti, come giacche, pantaloni o cappotti. Si tratta di un piccolo spazio cucito all’interno o all’esterno del tessuto, progettato per contenere oggetti di uso quotidiano. La tasca permette di avere a portata di mano piccoli oggetti come chiavi, monete o fazzoletti, offrendo funzionalità e comodità. La sua presenza varia a seconda del capo di abbigliamento e del design adottato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un sacchetto di fodera". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un sacchetto di fodera nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tasca

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un sacchetto di fodera" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un sacchetto di fodera" conferma che la soluzione 'Tasca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tasca

T Torino A Ancona S Savona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un sacchetto di fodera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tasca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Chi ci mette mano non ha intenzione di far nullaUn taglio nell abitoLa applica il sartoSacchetto di foderaIl sacchetto con il cibo avanzato al ristoranteNella fodera e nell asolaFodera le giaccheGioco in cui si lancia un sacchetto di mais ing