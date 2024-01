La definizione e la soluzione di: Un sogno che fa sudar freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'incubo è un tipo di sogno che si presenta in modo angosciante e a volte è accompagnato da una sensazione di oppressione al petto e/o da difficoltà respiratorie. È a tutti gli effetti un disturbo del sonno ed è considerato una parasomnia relativa al sonno REM.

Gli incubi si mostrano con rapidi movimenti oculari (REM significa, appunto, "Rapid Eye Movement"), senza altri movimenti del soggetto. Eventuali movimenti involontari del corpo possono svegliare il dormiente, interrompendo così la sensazione di paura insita negli incubi. L'individuo svegliatosi da incubo tende a non riaddormentarsi, temendo, più o meno inconsciamente, di rivivere la brutta esperienza.

Gli incubi sono più frequenti tra i 4 e i 12 anni di età, tendendo poi a diminuire con l'età.

Italiano

Sostantivo

incubo ( approfondimento) m sing (pl.: incubi)

(psicologia) (medicina) (psichiatria) (psicanalisi) tipo di sogno che si presenta in modo angosciante, accompagnato da difficoltà respiratorie e caratterizzato da eventi immaginari spiacevoli (senso figurato) cruccio angoscioso l'incubo è iniziato nel pomeriggio. Ci siamo affacciati alla finestra ed abbiamo visto il fuoco altissimo (senso figurato) individuo eccessivamente importuno (per estensione) (senso figurato) "fissazione" ripetitiva non piacevole

Voce verbale

incubo

prima persona singolare dell'indicativo presente di incubare

Sillabazione

ìn | cu | bo

Pronuncia

IPA: /'ikubo/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo incubus cioè "essere che giace sul dormiente", da incubare ossia "giacere sopra" riferito allo spirito maligno che, secondo le credenze popolari, si posava sul dormiente; composto di in-, cioè "sopra", e da un derivato di cubare ovvero "giacere"

Sinonimi

sogno angoscioso, sogno oppressivo, visione mostruosa

( per estensione ) grave preoccupazione, oppressione, angoscia, tormento, pena, turbamento, ossessione, assillo

grave preoccupazione, oppressione, angoscia, tormento, pena, turbamento, ossessione, assillo ( senso figurato ) persona fastidiosa, persona opprimente, peste

persona fastidiosa, persona opprimente, peste (scherzoso) piaga, impiastro

Contrari

(per estensione) sollievo, liberazione, conforto, consolazione

