La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un rifugio per il portafoglio' è 'Tasca Interna'.

SOLUZIONE: TASCA INTERNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un rifugio per il portafoglio" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un rifugio per il portafoglio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tasca Interna? Una tasca interna rappresenta uno spazio nascosto all’interno di una borsa o di un capo di abbigliamento, pensato per custodire oggetti di valore in modo discreto e protetto. Si tratta di un angolo segreto che permette di tenere al sicuro denaro, documenti o piccoli accessori, offrendo comfort e praticità durante gli spostamenti. La sua posizione interna garantisce una maggiore sicurezza rispetto alle tasche esterne, rendendola un vero e proprio rifugio per il portafoglio.

In presenza della definizione "Un rifugio per il portafoglio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un rifugio per il portafoglio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Tasca Interna:

T Torino A Ancona S Savona C Como A Ancona I Imola N Napoli T Torino E Empoli R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un rifugio per il portafoglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

