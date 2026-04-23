Regione che fu contesa tra la Finlandia e la Russia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Regione che fu contesa tra la Finlandia e la Russia' è 'Carelia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARELIA

Perché la soluzione è Carelia? Carelia è una regione storica situata nel nord-ovest della Russia, caratterizzata da una forte influenza culturale e storica finlandese. Questa area fu al centro di numerosi conflitti tra Finlandia e Russia, che ne determinarono il controllo e i confini nel corso dei secoli. La sua importanza strategica e culturale ha portato a contese e tensioni tra le due nazioni, lasciando un'impronta indelebile sulla sua identità. La storia di questa regione testimonia le travagliate vicende di un territorio conteso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regione che fu contesa tra la Finlandia e la Russia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Regione che fu contesa tra la Finlandia e la Russia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Carelia

In presenza della definizione "Regione che fu contesa tra la Finlandia e la Russia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regione che fu contesa tra la Finlandia e la Russia" conferma che la soluzione 'Carelia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Carelia

C Como A Ancona R Roma E Empoli L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regione che fu contesa tra la Finlandia e la Russia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carelia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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