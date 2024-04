La definizione e la soluzione di 7 lettere: Morti d invidia. CREPATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Voce verbale

crepati

participio passato maschile plurale di crepare

Etimologia / Derivazione

vedi crepare