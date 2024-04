La Soluzione ♚ Lesione nell intonaco La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lesione nell intonaco. CREPA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lesione nell intonaco: Crepa padrone, tutto va bene (Tout va bien) è un film del 1972 diretto da Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Gorin. Benché non riconosciuto ufficialmente, è l'ultimo lavoro nato dal Gruppo Dziga Vertov che i due animarono tra il 1969 e il 1972. Sostantivo Significato e Curiosità su: Crepa padrone, tutto va bene (Tout va bien) è un film del 1972 diretto da Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Gorin. Benché non riconosciuto ufficialmente, è l'ultimo lavoro nato dal Gruppo Dziga Vertov che i due animarono tra il 1969 e il 1972. crepa f sing (pl.: crepe) piccola rottura graffio (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale crepa terza persona singolare dell'indicativo presente di crepare seconda persona singolare dell'imperativo presente crepare Sillabazione crè | pa Pronuncia IPA: /'krpa/ Etimologia / Derivazione deriva da crepare Sinonimi (sostantivo) apertura, buco, falla, fenditura, fessura, frattura, incrinatura, lesione, rottura, screpolatura, spaccatura, spacco, squarcio, taglio

apertura, buco, falla, fenditura, fessura, frattura, incrinatura, lesione, rottura, screpolatura, spaccatura, spacco, squarcio, taglio ( senso figurato ) contrasto, dissapore, dissidio, incrinatura, lite, rottura, screzio

contrasto, dissapore, dissidio, incrinatura, lite, rottura, screzio (terza persona singolare dell'indicativo presente di crepare) si spacca, si fende, si squarcia, si rompe, si incrina, si apre, si sgretola

si spacca, si fende, si squarcia, si rompe, si incrina, si apre, si sgretola è pieno, è colmo, è al limite, scoppia

muore, perisce, spira







Contrari (sostantivo) chiusura, saldatura

chiusura, saldatura ( senso figurato ) armonia, concordia, intesa, riconciliazione

armonia, concordia, intesa, riconciliazione (terza persona singolare dell'indicativo presente di crepare) resta compatto, resta integro

resta compatto, resta integro nasce, viene al mondo

La risposta a Lesione nell intonaco

CREPA

C

R

E

P

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Lesione nell intonaco' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.