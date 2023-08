Dorme sotto i ponti della Senna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dorme sotto i ponti della Senna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CLOCHARD

Significato/Curiosità : Dorme sotto i ponti della Senna

Il termine "clochard" è un'espressione francese che si riferisce a persone senzatetto che vivono per lo più per strada o in luoghi improvvisati come i ponti lungo la Senna a Parigi. Questi individui, spesso svantaggiati e senza una dimora stabile, affrontano condizioni di vita estremamente difficili e sono vulnerabili a sfruttamento e isolamento sociale. Dormire sotto i ponti della Senna è solo una delle molte situazioni in cui i clochard possono trovarsi, e ciò mette in evidenza l'importanza di affrontare la questione dei senzatetto e offrire soluzioni adeguate per garantire il diritto fondamentale di una casa e il sostegno alle persone in situazioni di vulnerabilità.

