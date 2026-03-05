Il mobile su cui si dorme

Home / Soluzioni Cruciverba / Il mobile su cui si dorme

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il mobile su cui si dorme' è 'Letto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LETTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il mobile su cui si dorme" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il mobile su cui si dorme". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Letto? Il luogo dove ci si riposa di notte rappresenta un rifugio di comfort e tranquillità. È il posto che accoglie il corpo e la mente dopo una giornata intensa, offrendo un sonno rigenerante. La sua funzione principale è quella di garantire un riposo sereno e rilassante, permettendo di ricaricare le energie. La presenza di cuscini e lenzuola contribuisce a creare un ambiente caldo e accogliente, fondamentale per il benessere quotidiano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il mobile su cui si dorme nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Letto

La soluzione associata alla definizione "Il mobile su cui si dorme" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il mobile su cui si dorme" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Letto:

L Livorno E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il mobile su cui si dorme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si disfa e si rifà ogni giornoUna stanza per la notteUna vettura con le cuccetteMobile su cui si impastava il paneUn posto in cui si beve, si mangia e si dormeMobile in cui si sprofondaEdifici in cui si osserva l ordineIl male di cui ci si consola facilmente