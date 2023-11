I commensali dell Ultima Cena

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi(disambigua). questa voce o sezione sull'argomento cristianesimo non cita le fonti...

Gli apostoli di Gesù Cristo (dal greco pst, apóstolos: "inviato", "messaggero"), come descritto nel Nuovo Testamento, sono i discepoli costituiti da Gesù per dare continuità al messaggio della salvezza da lui proclamato. Egli ne scelse dodici come il numero delle tribù di Israele.