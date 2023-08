Dispositivo che misura la portata volumetrica del fluido in un tubo chiuso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo che misura la portata volumetrica del fluido in un tubo chiuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROTAMETRO

Significato/Curiosita : Dispositivo che misura la portata volumetrica del fluido in un tubo chiuso

Controllo in cui il fluido viene condizionato facendo assumere ad esso determinati valori di pressione e portata e distribuendolo ove necessario; un gruppo... Soprattutto a canali artificiali. il flussimetro ad area variabile, detto anche rotametro è sostanzialmente un tubo 1 di vetro o altro materiale (solitamente) trasparente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

