La definizione e la soluzione di 7 lettere: Uno spiazzo chiuso tutt intorno. RECINTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un recinto è una struttura autoportante per limitare o impedire il movimento oltre un confine territoriale. Le recinzioni sono generalmente distinte dalle mura per la loro costituzione più leggera e per lo scopo per il quale sono state concepite. Le mura sono in genere ostacoli realizzati in mattoni pieni o in calcestruzzo, bloccando così sia la visione che il passaggio, mentre le recinzioni vengono utilizzate più frequentemente per fornire un sezionamento visivo degli spazi. Un'alternativa alla funzione del recinto è il fosso, che normalmente delimita un terreno agricolo, evolutosi in ambito militare nel fossato.

recinto ( approfondimento) m sing (pl.: recinti)

spazio circondato da uno steccato, una siepe, un muro e simili (architettura) ciò che serve per recingere uno spazio (palizzata, steccato, muro, siepe e simili)

Voce verbale

prima persona singolare dell'indicativo presente di recintare participio passato di recingere

Sillabazione

re | cìn | to

Pronuncia

IPA: /re'tinto/

Etimologia / Derivazione

(indicativo) deriva da recintare

deriva da recintare (participio passato) deriva da recingere

Sinonimi

(aggettivo) chiuso, cinto, circondato, coronato, racchiuso

chiuso, cinto, circondato, coronato, racchiuso (sostantivo) area, campo, spazio, zona

area, campo, spazio, zona cinta, muro, palizzata, recinzione, rete, siepe,steccato, stecconata, staccionata

(prima persona singolare dell'indicativo presente di recintare) chiudo, circondo, delimito, recingo

chiudo, circondo, delimito, recingo (participio passato di recingere) contornato, delimitato

Contrari

(aggettivo) aperto, libero





Parole derivate