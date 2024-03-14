Misura di lunghezza

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Misura di lunghezza' è 'Metro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: METRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Misura di lunghezza" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: DECAMETRO

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Misura di lunghezza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Metro? Il metro rappresenta l'unità di misura che permette di quantificare la lunghezza di un oggetto o di uno spazio. È uno strumento fondamentale nel sistema metrico utilizzato in tutto il mondo, garantendo uniformità e precisione nelle misurazioni. La sua importanza si riflette in campi come l'architettura, la scienza e l'industria, dove la corretta valutazione delle dimensioni è essenziale per il rispetto degli standard.

Misura di lunghezza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Metro

Questa pagina è dedicata alla definizione "Misura di lunghezza" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Misura di lunghezza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Metro:

M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Misura di lunghezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

