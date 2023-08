Forte getto fluido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forte getto fluido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPRUZZO

Significato/Curiosita : Forte getto fluido

Proprietà del fluido tra cui la velocità, la pressione, la densità o la temperatura, in funzione della posizione nello spazio e nel tempo. un fluido, a differenza... Risultati produttivi. affine all'irrigazione a goccia è l'irrigazione a spruzzo, in cui i gocciolatori sono sostituiti da microspruzzatori (microsprayers)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

