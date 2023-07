Destinate a suscitare odio e ripugnanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Destinate a suscitare odio e ripugnanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESECRANDE

Significato/Curiosita : Destinate a suscitare odio e ripugnanza

Ricezione e accettazione nelle interazioni sociali. le associazioni a figure esecrande o a comportamenti sgradevoli o disdicevoli, di cui si è detto in precedenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 luglio 2023

