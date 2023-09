Tali da suscitare scalpore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tali da suscitare scalpore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CLAMOROSI

Significato/Curiosita : Tali da suscitare scalpore

Colonnello onorario del 28º reggimento fanteria. il gesto non mancò di suscitare polemiche in italia presso l'opinione pubblica, visto che il reggimento... clamoroso al cibali! è una celebre locuzione che fa riferimento alla partita catania-inter, giocata domenica 4 giugno 1961 allo stadio cibali e valevole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Ha moltissimi nemici tra zoofili e ambientali sti; Tutt altro che digitali ; Le puntate fatte al totali zzatore; Natali a Ginzburg scrisse quello famigliare; Benzina itali ana; Destinate a suscitare odio e ripugnanza; suscitare provocare; Non è prudente suscitare quelle dei potenti; È posta non per risolvere un dilemma, ma per suscitare una riflessione; Tale da suscitare emozioni miste; Un caso che desta scalpore ; Tale da destare scalpore ;

