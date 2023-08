Azione che desta ripugnanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azione che desta ripugnanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ODIOSITÀ

Significato/Curiosita : Azione che desta ripugnanza

Esempio sosteneva che la «potenza clericale è personificata nei gesuiti; l'odiosità di questo nome è una potenza pei socialisti!». un duro attacco nei confronti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

