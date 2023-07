Una benefica sostanza elaborata dalle api - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una benefica sostanza elaborata dalle api. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROPOLI

Significato/Curiosità : Una benefica sostanza elaborata dalle api

La propoli, anche conosciuta come "colla delle api," è una sostanza benefica prodotta dalle api a partire dalla resina raccolta dalle gemme e le cortecce delle piante. Le api la utilizzano per sigillare e proteggere l'interno del loro alveare, creando un ambiente sicuro e igienico per la colonia. La propoli è nota per le sue proprietà antimicrobiche, antivirali e antiossidanti, ed è stata utilizzata nell'antichità per scopi medicinali e curativi. Oggi, è impiegata nella medicina naturale e nell'industria cosmetica, in prodotti per la salute e la bellezza. Grazie alle sue molteplici proprietà, la propoli continua a suscitare interesse per i suoi possibili benefici per la salute umana.

