La Soluzione ♚ Una puntura benefica La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una puntura benefica. INIEZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una puntura benefica: L'iniezione è un sistema di alimentazione che permette, ad esempio, di polverizzare il combustibile nei motori a combustione interna, tramite l'utilizzo di un iniettore comandato da un'apposita centralina ECU che modifica la fasatura d'accensione. L'iniezione si pone in alternativa alla nebulizzazione per carburazione e si può distinguere in due tipologie diverse: l'iniezione indiretta e l'iniezione diretta. Sostantivo Significato e Curiosità su: iniezione ( approfondimento) f sing (pl.: iniezioni) (matematica) associazione corretta tra elementi di due insiemi separati (informatica) invio di pacchetti ad una rete (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) alimentazione di un motore con un piccolo tubo che fa entrare il combustibile nella camera di combustione (edilizia) consolidamento di un terreno o di una muratura (medicina) (farmacologia) somministrazione di vaccini o medicinali tramite aghi o siringhe qualche volta può formarsi una piccola sacca anche con un'iniezione nel braccio: basta massaggiare un poco in diversi momenti nel tempo, persino con movimenti della spalla Sillabazione i | nie | zió | ne Pronuncia IPA: /injet'tsjone/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo iniectio , derivazione di inicere cioè "gettar dentro" Sinonimi inoculazione, puntura, bucatura, endovenosa, endovena, intramuscolare, intramuscolo

( senso figurato ) apporto, contributo, carica, dose

apporto, contributo, carica, dose (tecnologia)introduzione, immissione, infusione Contrari estrazione, prelievo, prelevamento Termini correlati iniettare, iniettivo, iniettore Altre Definizioni con iniezione; puntura; benefica; Può essere sottocutanea e intramuscolare; Una pioggia benefica; Una benefica sostanza elaborata dalle api; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una puntura benefica

INIEZIONE

I

N

I

E

Z

I

O

N

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Una puntura benefica' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.