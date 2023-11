La definizione e la soluzione di: Elaborata trascrizione musicale per orchestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ARRANGIAMENTO

Significato/Curiosita : Elaborata trascrizione musicale per orchestre

Dell'hard rock, più elaborata del punk dal punto di vista musicale). i primi anni novanta videro l'esplosione del fenomeno grunge che riportò per qualche tempo... Con arrangiamento, in musica, si indica il lavoro di organizzazione strumentale e strutturale di una data composizione (che può essere costituita da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

