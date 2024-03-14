Una sostanza che dà dipendenza

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una sostanza che dà dipendenza' è 'Droga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DROGA

Perché la soluzione è Droga? Una droga è una sostanza che, una volta assunta, può alterare le funzioni fisiologiche e psicologiche di una persona. Questa sostanza può creare una dipendenza, portando l'individuo a desiderare costantemente l'assunzione per ottenere un senso di benessere o evitare sintomi di astinenza. La dipendenza sviluppata può influenzare negativamente la vita quotidiana, le relazioni e la salute generale. La presenza di droga nel corpo può avere effetti diversi a seconda della tipologia e della quantità assunta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una sostanza che dà dipendenza". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una sostanza che dà dipendenza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Droga

La definizione "Una sostanza che dà dipendenza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una sostanza che dà dipendenza" conferma che la soluzione 'Droga' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Droga

D Domodossola R Roma O Otranto G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una sostanza che dà dipendenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Droga' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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