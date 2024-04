La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una pioggia benefica. MANNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Secondo la Bibbia, la Manna (in ebraico ) o al-Mann wa al-Salwa (in arabo , curdo gezo, farsì ) è una sostanza commestibile che Dio somministrò agli Israeliti durante le loro peregrinazioni nel deserto, dopo l'uscita e la liberazione dalla schiavitù in Egitto; la manna iniziò a scendere dal cielo quando il popolo d'Israele si avvicinò al Monte Sinai per ricevere la Torah.

manna ( approfondimento) f sing (pl.: manne)

(botanica) (gastronomia) (farmacologia) resina di frassino, che si usa a scopi alimentari e farmaceutici (religione) , (cristianesimo) nella Bibbia, cibo miracoloso sceso dal cielo (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu quando si dice una manna si intende qualcosa di ottimo

Sillabazione

man | na

Pronuncia

IPA: /'manna/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo (biblico) manna e dal greco µa

