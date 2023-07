Un fiume che affluisce in un altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fiume che affluisce in un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRIBUTARIO

Significato/Curiosita : Un fiume che affluisce in un altro

Un fiume o altro corso d'acqua il cui corso affluisce in un altro corso d'acqua oppure in un lago o in un mare. esistono foci di tipo a delta fluviale... Punk, vedi affluente (gruppo musicale). in idrografia un affluente (o tributario) è un corso d'acqua naturale che versa le sue acque in un altro maggiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

