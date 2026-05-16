Un altro nome dell amianto

Vito Manzione | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un altro nome dell amianto' è 'Asbesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASBESTO

Come completare la definizione

  • Definizione: Un altro nome dell amianto
  • Risposta: ASBESTO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: A______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

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Perché la soluzione è Asbesto? L'asbesto è un minerale naturale che, per le sue caratteristiche di resistenza al calore e alla corrosione, è stato ampiamente utilizzato in edilizia e industria. Conosciuto anche come amianto, questa sostanza è composta da fibre sottili che, una volta inalate, possono provocare gravi problemi di salute. La sua presenza in materiali come coperture, tubature e isolamenti ha portato a numerosi rischi sanitari, portando alla sua progressiva eliminazione e alla sostituzione con materiali più sicuri.

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Soluzione per 'Un altro nome dell amianto' (7 lettere)

In presenza della definizione "Un altro nome dell amianto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Asbesto'.

Schemi utili per Asbesto

  • Schema parole: 7
  • La soluzione inizia con A
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: A______
  • Schema finale: ___ESTO

Le 7 lettere della soluzione Asbesto

A Ancona
S Savona
B Bologna
E Empoli
S Savona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Asbesto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un altro nome dell amianto". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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