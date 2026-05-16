Un altro nome dell amianto

Home / Soluzioni Cruciverba / Un altro nome dell amianto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un altro nome dell amianto' è 'Asbesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASBESTO

Come completare la definizione Definizione: Un altro nome dell amianto

Un altro nome dell amianto Risposta: ASBESTO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: O

Perché la soluzione è Asbesto? L'asbesto è un minerale naturale che, per le sue caratteristiche di resistenza al calore e alla corrosione, è stato ampiamente utilizzato in edilizia e industria. Conosciuto anche come amianto, questa sostanza è composta da fibre sottili che, una volta inalate, possono provocare gravi problemi di salute. La sua presenza in materiali come coperture, tubature e isolamenti ha portato a numerosi rischi sanitari, portando alla sua progressiva eliminazione e alla sostituzione con materiali più sicuri.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Asbesto' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Soluzione per 'Un altro nome dell amianto' (7 lettere)

In presenza della definizione "Un altro nome dell amianto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Asbesto'.

Schemi utili per Asbesto

Schema parole: 7

La soluzione inizia con A

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: A______

Schema finale: ___ESTO

Le 7 lettere della soluzione Asbesto

A Ancona S Savona B Bologna E Empoli S Savona T Torino O Otranto

La soluzione 'Asbesto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un altro nome dell amianto". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.