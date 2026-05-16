Un altro nome dell amianto
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un altro nome dell amianto' è 'Asbesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ASBESTO
Come completare la definizione
- Definizione: Un altro nome dell amianto
- Risposta: ASBESTO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Perché la soluzione è Asbesto? L'asbesto è un minerale naturale che, per le sue caratteristiche di resistenza al calore e alla corrosione, è stato ampiamente utilizzato in edilizia e industria. Conosciuto anche come amianto, questa sostanza è composta da fibre sottili che, una volta inalate, possono provocare gravi problemi di salute. La sua presenza in materiali come coperture, tubature e isolamenti ha portato a numerosi rischi sanitari, portando alla sua progressiva eliminazione e alla sostituzione con materiali più sicuri.
Soluzione per 'Un altro nome dell amianto' (7 lettere)
In presenza della definizione "Un altro nome dell amianto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Asbesto'.
Schemi utili per Asbesto
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con A
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: A______
- Schema finale: ___ESTO
Le 7 lettere della soluzione Asbesto
La soluzione 'Asbesto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un altro nome dell amianto". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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