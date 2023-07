Condimento da trenette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condimento da trenette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PESTO

Significato/Curiosita : Condimento da trenette

Ne predilige l'accostamento a sughi e condimenti a base di pesce. in liguria il condimento tipico per le trenette è il pesto. linguina in vocabolario,... Il pesto alla genovese (pronuncia in ligure genovese: /'pestu/, in ligure ponentino: /'pitu/) è un condimento tradizionale tipico originario della liguria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

