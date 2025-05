II condimento per le trenette nei cruciverba: la soluzione è Pesto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'II condimento per le trenette' è 'Pesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESTO

Curiosità e Significato di "Pesto"

Perché la soluzione è Pesto? Il pesto è una salsa tradizionale della cucina ligure, famosa per il suo sapore intenso e aromatico. Realizzata principalmente con basilico fresco, pinoli, aglio, olio d'oliva e formaggio grattugiato, è l'ideale per condire le trenette, una pasta lunga simile alle linguine. Questo condimento non solo arricchisce i piatti, ma porta con sé la freschezza e il profumo dei giardini mediterranei.

Come si scrive la soluzione Pesto

P Padova

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

