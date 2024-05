La Soluzione ♚ È simile al calderone La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PAIOLO . Ecco la soluzione verificata per la definizione È simile al calderone. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su E simile al calderone: Paiolo è simile al calderone, ma ha dimensioni più contenute. ^ etimologia : calderone;, su www.etimo.it. url consultato il 31 marzo 2023. ^ calderone in... Il paiolo o paiuolo è un tipo di pentola usata tradizionalmente per la preparazione della polenta. Viene solitamente costruito in rame, ghisa, pietra ollare o alluminio. Se di dimensioni molto grandi veniva usato anche per la produzione del formaggio nelle casere di montagna, per la cottura dei ciccioli o per il bucato.

Altre Definizioni con paiolo; simile; calderone;