La Soluzione ♚ Una masserella dura nella polenta

: GRUMO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Una masserella dura nella polenta: duca nella polonia" Grumo Appula (Gréume in dialetto locale, Grumum in latino) è un comune italiano di 12 124 abitanti della città metropolitana di Bari in Puglia. È situato a sud-ovest dal capoluogo.

