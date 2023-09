Serve per fare lo strutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per fare lo strutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUGNA

Significato/Curiosita : Serve per fare lo strutto

Regione leonesa il chicharrón è lo strutto del maiale fritto, a partire dal quale si otteneva lo strutto che si utilizzava per cucinare al posto dell'olio... Dei grassi presenti nel tessuto adiposo sottocutaneo (lardo) e viscerale (sugna) del maiale. è comunemente utilizzato per la frittura di pietanze, per l'apporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

